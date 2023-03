Spajić se izjasnio u postupku o dvojnom državljanstvu

Podgorica, (MINA) – Lider Pokreta Evropa sad (PES) Milojko Spajić izjasnio se u petak u Ministarstvu unutrašnjih poslova (MUP) na zapisnik u vezi sa činjenicama i okolnostima sticanja državljanstva Srbije.

To je Vijestima potvrdio vršilac dužnosti generalnog direktora Direktorata za upravne poslove, državljanstvo i strance u MUP-u, Radovan Popović.

On je podsjetio da je postupak za gubitak crnogorskog državljanstva po sili zakona za Spajića pokrenut po službenoj dužnosti 15. februara.

Spajić je portalu Vijesti kazao da je preko advokata, kao punomoćnika, saopštio MUP-u da želi da zadrži državljanstvo Crne Gore, da je već pokrenuo ispis iz državljanstva Srbije i da više nema prebivalište u toj državi.

“Za mene je to normalna stvar, nikad se neću odreći crnogorskog državljanstva koje imam od rođenja”, rekao je Spajić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS