Spajić: Radimo na profesionalizaciji i optimizaciji administracije

Podgorica, (MINA) – Efikasna javna uprava, koja će biti pravi servis građanima i privredi, apsolutni je cilj Vlade, kazao je premijer Milojko Spajić koji je predsjedavao sjednicom Savjeta za reformu javne uprave.

Iz Vlade su saopštili da je na sjednici konstatovan značajan napredak Crne Gore u ispunjavanju ključnih uslova za članstvo u Evropskoj uniji (EU) i definisan plan aktivnosti koji će biti realizovan u narednom periodu u cilju daljeg progresa u toj oblasti.

Spajić je istakao konkretne rezultate koji su postignuti, kao što su unapređenje i usklađivanje normativnog okvira u oblasti službeničkog sistema, intenziviranje aktivnosti na donošenju Zakona o slobodnom pristupu informacijama, usvajanje Zakona o informacionoj bezbjednosti, završna faza izrade plana zapošljavanja u oblasti zaštite životne sredine i socijalne politike, uz podršku EU.

U saopštenju se navodi da je pojačanom kontrolom smanjen broj odsustva usljed bolovanja za trećinu.

“Dodatno, Komisija za analizu i praćenje ugovora o djelu za cilj ima da do kraja godine smanji broj angažovanih osoba po tom osnovu za 20 odsto”, kaže se u saopštenju.

Ističe se da je optimizacija javne uprave visoko na vladinoj agendi.

Spajić je rekao da moraju profesionalizovati sistem i privući najbolje da postanu dio javne administracije, kako bi stvorili osnov za stvaranje znatnog efikasnijeg sistema.

“Jako je teško kvalitetne ljude privući da preuzmu odgovornost, ako im ne omogućimo mehanizme da nagrade najbolje radnike i tako unaprijede ukupan rad”, naveo je Spajić.

Prema njegovim riječima, progres u EU integracijama dao je signal onim vrijednim ljudima u sistemu, da se njihov rad isplati.

Spajić je kazao da u nekim djelovima administracije ima previše zaposlenih, a da u drugim sektorima, koji su veoma važni za ekonomski napredak i jačanje vladavine prava, fali radnika.

“Zato sada želimo da popunimo praznine i one koji trenutno nedovoljno doprinose svojim radom, uposlimo i iskoristimo njihove sposobnosti, na drugim pozicijama”, naglasio je Spajić.

On je istakao da je efikasna javna uprava, koja će biti pravi servis građanima i privredi, apsolutni cilj 44. Vlade, naglašavajući njenu političku spremnost da taj proces sprovede.

“Crna Gora se, kao mala ekonomija, suočava sa nedostatkom radne snage u privredi, koja već na ovom nivou ekonomskog potencijala predstavlja ozbijnu barijeru ekonomskom rastu i razvoju”, kazao je Spajić.

On je rekao da su posljednjih godina zarade u javnoj upravi veće nego u privredi, što javnu upravu čini posebno atraktivnom i dovodi do transfera kadrova iz privrede u javni sektor.

Spajić je naveo da, sa druge strane, Crna Gora kao mala zemlja mora ispuniti sve zahtjeve Evropske komisije kojima se zahtijeva dodatno angažovanje kadra.

“Zato moramo naći način da napravimo balans između ovih zahtjeva i ujedno optimizujemo javnu upravu”, saopštio je Spajić tokom sjednice kojoj je prisustvovao i ambasador EU u Crnoj Gori Johan Satler.

Satler je naglasio da EU podražava i podstiče Crnu Goru da pojača napore u izgradnji moderne, efikasne javne uprave sposobne da pruži kvalitetne usluge svojim građanima.

“Kako bi podržala taj proces, EU će finansirati zapošljavanje stručnih kadrova u ključnim sektorima kao što su zaštita životne sredine i socijalna politika, a ujedno će pomoći u razvoju strateškog pristupa planiranju i upravljanju ljudskim resursima, kako bi se rešavali problemi nedostatka vještina i ispunile buduće potrebe”, naveo je Satler.

Kako je rekao, ambicija Crne Gore da završi pregovore o pristupanju do kraja 2026. godine zahtijevaće snažno liderstvo i opipljive reforme u javnoj upravi i javnim finansijama.

“Angažovanje visokokvalifikovanih i obrazovanih menadžera, kao i obuka postojećih, biće ključni za uspešno sprovođenje ovih reformi”, dodao je Satler.

U saopštenju se navodi da su dalji reformski koraci usmjereni na implementaciju Strategije reforme javne uprave i Programa upravljanja reformom javnih finansija.

Njihova realizacija, kako je saopšteno, biće prioritet Vlade u narednom periodu, uz podršku SIGMA-e i drugih međunarodnih partnera.

Direktor SIGMA-e Gregor Virant predstavio je monitoring izvještaj o Crnoj Gori, koji sadrži ključne preporuke za ispunjavanje standarda evropskog administrativnog prostora.

Taj izvještaj će, kako su rekli iz Vlade, poslužiti kao vodič za dalju reformu javne uprave i jačanje administrativnih kapaciteta.

Iz Vlade su kazali da je ministar javne uprave Maraš Dukaj informisao članove Savjeta o aktivnostima koje resor na čijem je čelu preduzima u pripremi novog Zakona o lokalnoj samoupravi, koji će doprinijeti efikasnijem i transparentnijem funkcionisanju lokalne administracije.

“Posebna pažnja posvećena je jačanju decentralizacije, unapređenju saradnje između države i lokalnih samouprava, kao i povećanju njihove finansijske održivosti”, navodi se u saopštenju.

Iz Vlade su poručili da ostaju posvećeni reformskim procesima koji će osigurati modernu, efikasnu i transparentnu javnu upravu na korist svih građana i u skladu s evropskim standardima.

