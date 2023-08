Spajić: Principi PES-a svima prihvatljivi, nijesmo razgovarali o podjeli resora

Podgorica, (MINA) – Principi Pokreta Evropa sad (PES) za formiranje nove vlade prihvatljivi su svim učesnicima današnjeg sastanka, kazao je lider te partije i mandatar Milojko Spajić, dodajući da nijesu razgovarali o podjeli resora.

Spajić je, nakon razgovora sa predstavnicima političkih partija koje su ga podržale za mandatara, novinarima kazao da su imali jako dobar i koristan sastanak.

„Ekipa je heterogena, ali vidimo da imamo zajednički cilj i da su principi koje je PES potencirao svima prihvatljivi“, rekao je Spajić.

On je istakao da raduje konstruktivna i pozitivna atmosfera sa početka pregovora.

„Danas nije bilo riječi o raspodjeli resora, a nije bilo ni nekih specijalnih zahtjeva. Svako je iskazao partijski stav, vrlo razumljiv i konstruktivan. Mnogo bolje od očekivanja je krenulo“, rekao je Spajić.

Upitan da li očekuje da partije sa kojima je održao sastanak budu dio vlasti, Spajić je rekao da su se, samim tim što su podržali viziju koju je PES iskazao, kadnidovali za to.

„Nemamo vremena za gubljenje, Evropska unija (EU) je ispred nas, ali moramo da damo maksimalan doprinos takvom procesu. Ne može EU da nas ugura kod njih, mi moramo da se trudimo i da radimo na sebi“, kazao je Spajić.

Upitan da li ima partija koje uslovljavaju učešće u vladi sa učešćem koalicije Za budućnost Crne Gore (ZBCG), on je odgovorio da je bilo različitih mišljenja, ali da je atmosfera bila konstruktivna.

„Postojalo je razumijevanje da je došlo vrijeme za novu Crnu Goru, bez podjela, sa jasnom vizijom“, naveo je Spajić.

On je, upitan hoće li u narednih 85 dana uspjeti da formira Vladu, rekao da je ubijeđen da će, ako nastave ovako kako su krenuli, to biti brže nego što zakon nalaže.

Na pitanje da li će na sastanku sa ZBCG biti pokrenuto pitanje šefa parlamenta, Spajić je kazao da o funkcijama neće danas razgovarati i da ne očekuje da će to pitanje biti pokrenuto danas.

Spajić je kazao da će nakon razgovora sa liderima koalicije ZBCG odgovoriti kada će biti održani novi razgovori.

Sastanku su prisustvovali lideri Demokrata Aleksa Bečić, Socijalističke narodne partije Vladimir Joković, Bošnjačke stranke Ervin Ibrahimović, Force Genci Nimanbegu, Albanske Alternative Nik Đeljošaj i Demokratske unije Albanaca Mehmed Zenka.

Sastanku su prisustvovali i predsjednici Hrvatske građanske inicijative Adrijan Vuksanović, Ujedinjene Crne Gore Goran Danilović i CIVIS-a Srđan Pavićević.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS