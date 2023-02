Spajić: Preko pet hiljada potpisa za samo jedan dan

Podgorica, (MINA) – Građani Crne Gore su na protivpravnu odluku Državne izborne komisije (DIK) reagovali sa preko pet hiljada potpisa za samo jedan dan, kazao je lider Pokreta Evropa sad (PES) Milojko Spajić.

On je na Tviteru /Twitter/ naveo da pravila DIK-a nijesu za sve ista, i da PES mora da prikupi duplo više potpisa.

„Ali zahvaljujući građanima, preskočićemo i ovu prepreku. Nastavljamo sa prikupljanjem potpisa“, poručio je Spajić.

DIK je u subotu odbio da potvrdi Spajićevu kandidaturu za predsjedničke izbore zbog, kako su naveli u obrazloženju, kontradiktornosti podnesenih isprava.

Prema pisanju medija, Glavni odbor PES-a trebalo bi večeras da odluči kako će nastupiti na predstojećim predsjedničkim izborima.

