Spajić pozvao opoziciju da se vrati u parlament

Podgorica, (MINA) – Premijer Milojko Spajić pozvao je opoziciju da se vrati u parlament i da zajedno usvajaju zakone potrebne za Evropsku uniju (EU).

Spajić je u objavi na platformi X naveo da je Osnovni sud odbacio tužbu u slučaju sutkinje Dragane Đuranović i da je Agencija za sprečavanje korupcije utvrdila da je sudija Budimir Šćepanović u konfliktu interesa jer je odlučivao o uslovima za prestanak sopstvenog sudijskog mandata.

„Sada je sve jasno. Pozivamo opoziciju da se vrati u parlament i da zajedno usvajamo zakone potrebne za EU“, rekao je Spajić.

