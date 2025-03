Spajić posjetio Kostelića u barskoj bolnici

Podgorica, (MINA) – Premijer Milojko Spajić obišao je jutros u Opštoj bolnici Bar slavnog hrvatskog skijaša Ivicu Kostelića koji je sinoć, zahvaljujući brzoj intervenciji Mornarice Vojske Crne Gore (VCG), spašen u blizini ušća Bojane, saopšteno je iz Vlade.

U saopštenju se navodi da se Kostelić, osvajač četiri olimpijske medalje i pobjednik Svjetskog kupa, tokom razgovora sa Spajićem, zahvalio na reakciji VCG, ali i medicinskog kadra imajući u vidu da je, kako je istakao, iz vrlo delikatne i po život opasne situacije izašao bez povreda.

Iz Vlade su rekli da je Kostelić prethodnih dana boravio na Prokletijama gdje je promovisao ljepote tog dijela Crne Gore na čemu mu je, između ostalog, zahvalio i Spajić.

„Veoma cijenimo što ste izdvojili vrijeme i odlučili da posjetite i promovišete Prokletije i Crnu Goru. Izuzetno smo srećni što se akcija spasavanja završila na najbolji način”, kazao je Spajić.

On je Kosteliću poručio da je uvijek dobrodošao u Crnu Goru.

Kostelić je rekao da iz Crne Gore nosi samo lijepe uspomene.

“Zahvaljujući hrabroj akciji spašavanja iz uzburkanog mora kod Ade Bojane”, dodao je Kostelić.

Spajić i Kostelić su, kako je saopšteno, pohvalili akciju službi spasavanja Crne Gore koje su svojim djelovanjem potvrdile visok stepen stručnosti i reagovanja u spasilačkim akcijama.

