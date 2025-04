Spajić: Porodicama civilnih žrtava ratova po 100 hiljada EUR

Podgorica, (MINA) – Vlada je opredijelila po 100 hiljada EUR za obeštećenje 16 porodica civilnih žrtava ratova, saopštio je premijer Milojko Spajić.

On je na platformi X naveo da Crna Gora ispravlja višedecenijsku nepravdu.

“Obeštećenje za porodice civilnih žrtava ratova ’90-ih. Vlada je opredijelila po 100 hiljada EUR za 16 porodica žrtava tragičnih događaja u Štrpcima, tokom bombardovanja u Murinu i Tuzima i tokom deportacije izbjeglica”, rekao je Spajić.

On je pojasnio da će na osnovu danas usvojene informacije, porodicama ove godine biti isplaćeno po 50 hiljada EUR, i još po toliko naredne godine.

“Gubitak najbližih je nenadoknadiv, ali je poštovanje osnovnih ljudskih prava, jednak tretman i vraćanje povjerenja u institucije naša obaveza. Suočavajući se sa prošlošću, gradimo bolju budućnost”, poručio je Spajić.

Iz Vlade su rekli da su na današnjoj sjednici usvojeni akcioni planovi za ispunjavanje završnih mjerila u pregovaračkim poglavljima 23 – Pravosuđe i temeljna prava i 24 – Pravda, sloboda i bezbjednost.

Navodi se da su na osnovu preporuka definisanih Zajedničkom pozicijom Evropske unije (EU), pregovaračke radne grupe za poglavlja 23 i 24, kreirale pregled svih obaveza i rokova za ispunjenje završnih mjerila, što predstavlja suštinu tih akcionih planova.

“Pored izrade nacrta planskih dokumenata na nivou pregovaračkih radnih grupa, proces rada je podrazumijevao održavanje javnih rasprava s predstavnicima nevladinog sektora i drugom zainteresovanom javnosti kao i razmatranje nacrta dokumenata na sjednici Savjeta za vladavinu prava”, kaže se u saopštenju Vlade.

Oni su dodali da je u fazi izrade održan i eksplanatorni sastanak s predstavnicima Evropske komisije (EK) na kojem je crnogorska strana dobila dalje pojašnjenje zadatih završnih mjerila u tim poglavljima.

“Realizacijom aktivnosti iz ovih akcionih planova ispuniće se obaveze definisane tekstom Zajedničke pozicije EU za poglavlja 23 i 24, odnosno završnim mjerilima za ova poglavlja”, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da je završni rok za realizaciju aktivnosti iz akcionih planova treći kvartal naredne godine, što je, kako se navodi, u skladu s planom Vlade da sve preuzete obaveze iz evropske agende okonča do kraja 2026.

“S tim u vezi, a u cilju blagovremene i kompletne realizacije obaveza u skladu sa definisanim nadležnostima i rokovima, realizacija akcionih planova pratiće se na sastancima pregovaračkih radnih grupa za poglavlja 23 i 24”, kaže se u saopštenju.

Kako se navodi, o načinu i stepenu realizacije periodično će se izvještavati Vlada, kao i EK.

