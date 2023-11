Spajić: Popis mora biti izraz međusobnog povjerenja

Podgorica, (MINA) – Popis stanovništva mora biti proces koji je izraz međusobnog povjerenja, a njegovi rezultati biće osnova za izgradnju društva po mjeri građana, rekao je predsjednik Vlade Milojko Spajić.

Kako je saopšteno iz Spajićevog kabineta, on je danas primio predsjednike Bošnjačkog vijeća, Nacionalnog savjeta Albanaca, Hrvatskog nacionalnog vijeća, Savjeta Muslimana i Romskog savjeta Sulja Mustafića, Faika Niku, Zvonimira Dekovića, Sabriju Vulića i Mensura Šaljaja.

“Tema sastanka bilo je stvaranje uslova za sprovođenje predstojećeg popisa stanovništva čiji početak je planiran za 30. novembar”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, predstavnici manjinskih naroda naveli su da prepoznaju volju Spajića da se proces učini inkluzivnim za sve, kao i da je to svojevrsna poruka Vlade da će graditi društvo jednako-pravnih građana na nivou cijele države.

Spajić je rekao da je Vlada voljna da iznađe rješenje za sve što potencijalno predstavlja otvoreno pitanje u pogledu sprovođenja predstojećeg popisa.

„Popis stanovništva mora biti proces koji je izraz međusobnog povjerenja, a njegovi rezultati biće osnova za izgradnju društva po mjeri naših građanki i građana“, zaključio je Spajić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS