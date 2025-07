Spajić podržao inicijativu za veće učešće žena u politici

Podgorica, (MINA) – Premijer Milojko Spajić podržao je inicijativu za povećanje kvote za manje zastupljeni pol sa 30 na 40 odsto u izbornom zakonu, uz obavezu da se među svaka tri kandidata na izbornoj listi nađe najmanje jedna žena.

Kako je saopšteno iz Vlade, Spajić je svoju podršku iskazao u video obraćanju skupštinskom Odboru za rodnu ravnopravnost, koji razmatra tu inicijativu.

“Apsolutno podržavam povećanje kvote za manje zastupljeni pol sa 30 na 40 odsto u izbornom zakonu”, poručio je Spajić.

On je kazao da je uvjeren da Pokret Evropa sad (PES) „ovo već živi”, imajući u vidu da 40 odsto ministarskog sastava te stranke čine upravo žene koje, kako je istakao, svoje resore vode i bolje od svojih kolega.

“Na ovaj način, želimo da otvorimo dodatni prostor da se do sada zapostavljen potencijal dodatno iskaže u kreiranju javnih politika i liderstvu naše zemlje” rekao je Spajić.

Prema njegovim riječima, posebno je važno da parlament napravi taj iskorak.

„Pokazujući snagu cijelog društva da se izdigne iznad stereotipa i okrene najvišim standardima Evrope i svijeta“, dodao je Spajić.

