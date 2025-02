Spajić: Podrška Vlade porodici Mrdak u borbi za istinu

Podgorica, (MINA) – Porodica Mrdak ima punu podršku Vlade u njihovoj borbi za istinu, poručio je premijer Milojko Spajić.

On je danas razgovarao sa porodicom Ljubiše Mrdaka ubijenog tokom pljačke pošte u Nikšiću u oktobru 2021. godine, za šta je Viši sud u utorak optuženima izrekao oslobađajuće presude.

“Poštujemo nezavisnost pravosuđa, ali konstantne nepravde ne možemo mirno da posmatramo. Za nas slučaj ubistva Ljubiše Mrdaka nije završen – pravda mora biti zadovoljena”, kazao je Spajić na platformi X.

On je rekao da mjere, kao što su veting u pravosuđu, postaju sve izvjesnije ako se stanje ne promijeni vrlo brzo.

“Jer je ovakva nepravda neizdrživa. Porodica Mrdak ima punu podršku 44. Vlade, Uprave policije i moju lično u njihovoj borbi za istinu”, poručio je Spajić.

