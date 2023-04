Spajić: PES će postati stub nove Vlade

Podgorica, (MINA) – Pokret Evropa sad (PES) će, nakon parlamentarnih izbora 11. juna, postati stub nove Vlade koja će unaprijediti životni standard građana, poručio je lider te stranke Milojko Spajić.

On je na rekao da je, nakon pobjede na predsjedničkim izborima, pred njima jednako težak posao.

“Da porazimo nakaradnu politiku koja je građane dovela na rub siromaštva”, naveo je Spajić na Tviteru /Twitter/.

Spajić je kazao da će to i uraditi na predstojećim parlamentarnim izborima, navodeći da imaju jasan plan i viziju.

“U “drugom poluvremenu” ove utakmice, 11. juna, Pokret Evropa sad će postati stub nove Vlade koja će kroz program Evropa sad 2.0 unaprijediti životni standard građana”, istakao je Spajić.

On je poručio da će prosječna zarada od hiljadu EUR i minimalna penzija 450 EUR biti realnost.

