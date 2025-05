Spajić: Obaveza da za veliki jubilej Crnu Goru povedemo u EU

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je mnogo puta u svojoj istoriji pokazala kako se brani pravo da budeš svoj, a danas ima šansu da pokaže kako se osvaja budućnost, kazao je premijer Milojko Spajić na svečanosti povodom Dana nezavisnosti.

On je rekao da je za Crnom Gorom milenijumska državotvorna prošlost, istorijski kontinuitet koji je neodvojiv dio evropske kulturne baštine i evropske istorijografije.

“Dijelili smo sudbinu naroda i država našeg kontinenta i sve ono što današnja Crna Gora jeste, slika je Evrope u malom”, naveo je Spajić.

Kako je rekao, multietničnost, multikulturalnost i multikonfesionalnost, koje su odbranjene kroz sve istorijske vrtloge, vrijednosti su kojima Crna Gora dokazuje gdje suštinski pripada.

Spajić je kazao će Crna Gora iduće godine obilježiti dvije decenije nezavisnosti i dodao da je obaveza ove generacije da za veliki jubilej državu povede tamo gdje oduvijek i pripada – u Evropsku uniju (EU).

“Naredne dvije godine biće najbolji test ukupnog društvenog sazrijevanja i spremnosti da zajednički ostvarimo ovaj generacijski san koji nam je sada već na dohvat ruke. Namjera je da do kraja sledećeg godine Crna Gora ispuni sve zahtjeve iz pregovaračkog procesa i da do 2028. postane punopravna članica EU”, naveo je Spajić.

Tako ambiciozno postavljan cilj, prema njegovim riječima, zahtjeva angažman društva u cijelini, efikasniju administraciju, ali i konstruktivnije političare.

Spajić je rekao da Crna Gora nema luksus da izgubi još jednu generaciju najboljih.

Zato je, dodaje on, Vlada odlučna da pregovarački proces sa EU ne bude “besomučna birokratska borba”, već društveno-transformativan proces koji će crnogorsko društvo približiti najvišim standardima EU i svijeta.

“Želimo da taj proces svoje ishodište prvenstveno ima u domenu obrazovanja. Moramo biti svjesni da bez znanja nema napretka. Bar ne onom brzinom koja je potrebna da više ni jedna generacija u ovoj zemlji ne čeka obećanu budućnost, već da je živi onako kako je zaslužuje”, naveo je Spajić.

On je kazao i da je Crna Gora tokom 19 godina nezavisnosti pozicionirana u međunarodnim okvirima kao članica NATO-a i kandidat za članstvo u EU, ali da se, sa druge strane, na unutrašnjem planu svjedočilo društvenim podjelama koje su potpirivane zarad partijskih i ličnih interesa.

“Sve nas i ovo, vjerujem, naučilo da je neophodno da se okrenemo sopstvenim snagama, svjesni da nemamo iskrenijih prijatelja od nas samih. Fokusirajmo se na naše realne potrebe, izazove i ciljeve. Dozvolimo da znanja i kompetencije, integritet i profesionalizam, inicijativa i liderstvo u potpunosti budu naše oruđe u budućem očuvanju dostojanstva i nezavisnosti Crne Gore”, rekao je Spajić.

On je kazao da je sada najvažnije ubrzati zakonodavne reforme, napominjući da proces pristupanja Crne Gore EU nije proces pristupanja Vlade ili Skupštine, već zajednička obaveza prema precima i potomcima.

“Zato vas noćas sve pozivam da izbjegavamo podjele i u fokusu držimo očekivanja ogromne većine naših građana i građanki, jer njima na kraju odgovaramo i zarad njihovog dobra moramo intenzivno da radimo”, poručio je Spajić.

On je kazao da je siguran da će svi opredijeliti za javni interes i svijetlu perspektivu – članstvo u EU.

“Siguran samo da ćemo svi pojedinačno, kao i sistem u cijelini, dokazati da smo kadri da se u prelomnom, istorijskom momentu, bez obzira na naše razlike, opredijelimo za nesumljivi opšti interes, javno dobro i dugoročno svijetu perspektivu – članstvo u EU i bolji standard naših građana”, naveo je Spajić.

On je rekao da je Crna Gora mnogo puta u svojoj istoriji pokazala kako se brani pravo da budeš svoj.

“Danas, kada 19. put dočekujemo svoj 21. maj, imamo šansu da pokažemo kako se ne samo brani, već i osvaja budućnost. Budućnost u kojoj niko ne ide iz Crne Gore da bi uspio, već ostaje jer je ovo zemlja u kojoj znanje vrijedi više od bilo koje privilegije”, rekao je Spajić.

On je dodao da godišnjica nezavisnosti treba da bude više od svečanosti.

“Neka bude praznik znanja i izvrsnosti. Podsjetnik da imamo šansu koja se ne smije propustiti, državu koju moramo voljeti djelima i budućnost koju ne treba čekati kao čudo, već stvarati kao djelo. U to ime, u ime slavne istorije i još svjetlije perspektive, neka nam je srećan Dan nezavisnosti. Da je vječna Crna Gora”, naveo je Spajić.

Svečanosti su prisustvovali najviši državni zvaničnici, predstavnici zakonodavne, izvršne i sudske grane vlasti, kao i diplomatskog kora, medija, nevladinog sektora.

