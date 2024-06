Spajić: Novim državljanima neće biti omogućeno da glasaju narednih deset godina

Podgorica, (MINA) – Izmjenama Zakona o državljanstvu novim državljanima neće biti omogućeno da glasaju u narednih deset godina, rekao je premijer Milojko Spajić i poručio da je sramno da se država odriče svoje djece.

Spajić je, na konferenciji za novinare na kojoj je govorio o Insitutu „Simo Milošević“, odgovarajući na pitanje da li je tačno da pristaje na uslove Demokratske narodne partije oko izmjena Zakona o državljanstvu, kazao da su mnoge patriote u Crnoj Gori zabrinute da li će sada doći pola miliona, 700 hiljada novih glasača koji će preplaviti državu.

“Neće biti načina da neko ko dobije državljanstvo kroz ove promjene Zakona o državljanstvu, glasa u narednih deset godina. Deset godina neće imati pravo glasa, deset godina će morati da plaća poreze u Crnoj Gori, moraće da ima adresu i prebivalište“, kazao je Spajić.

On je dodao da će ti ljudi morati da provedu više od šest mjeseci svake godine u Crnoj Gori, i tek nakon deset godina dobili bi pravo glasa.

“Mislim da je sramno da se država odriče svoje djece, da se odriče mog djeteta koje ima francusko državljanstvo i koje nema pravo da ima crnogorsko državljanstvo ako se ne odrekne francuskog“, kazao je Spajić.

Ona je naveo da takvih slučajeva ima stotine hiljada.

„Moji ujaci koji su rođeni u Crnoj Gori, a koji žive u inostaranstvu, u istoj su sitaciji. Njihova djeca koja imaju naša prezimena, gene, oni nemaju pravo na državljanstvo Crne Gore. Ne postoji država na svijetu koja se lakše odriče svoje djece nego Crna Gora, prema mom mišljenju to je neviđena sramota“, poručio je Spajić.

On je kazao da Crna Gora treba da se ugleda na neke druge male države kako vode računa o svojoj dijaspori.

„Kako vode računa o svojoj djeci, kako vode računa o onim ljudima kojima je i dalje stalo do Crne Gore. Razumijem 2006. godinu i tadašnji kontekst“, rekao je Spajičć.

On je kazao da je od tada prošlo 18 godina.

„Mislim da je sazrelo vrijeme da ljudi, koji kao što sam naveo, imaju pravo na državljanstvo, koji su vezani za Crnu Goru, oni treba da dobiju državljanstvo, bez prava glasa. Dobili bi pravo glasa uz proceduru koju sam naveo“, kazao je Spajić.

On je pojasnio da ti uslovi ne bi važili samo za jednu državu već za sve.

„I naši ljudi u Turskoj, Srbiji, Luksemburgu, Argentini, Americi, gdje god da su, isti tretman za sve. Ti ljudi bi imali pasoš Crne Gore i bili bi ponosni na svoju zemlju. Ti ljudi i ne traže pravo glasa već minimum poštovanja za njihov patriotizam“, kazao je Spajić.

Prema njegovim riječima, ti ljudi svake godine kroz transfere uplate milijarde eura.

„Ti ljudi svake godine dođu i turisti su u Crnoj Gori. Jedva čekaju da investiraju u novu Crnu Goru gdje postoji vladavina prava, gdje se investitori poštuju, gdje su porezi fer, zemlji koja je najbliža članstvu u Evropskoj uniji, to je ono gdje oni žele i da se vrate i da investiraju“, dodao je Spajić.

Govoreći o rekonstrukcija vlade, Spajić je ponovio da je koalicioni sporazum jasan.

„Ne može biti jasniji, nema potreba za bilo kakvim komentarima, ako vam nešto nije jasno, sve će vam biti jasno nakon sedmog čitanja“, rekao je Spajić.

Upitan o ulaganjima u kriptovalute i da li je tačno da izgubio 90 miliona USD, Spajić je odgovorio odrično.

„To vam je isto ako uložite euro na kladionici, a potencijalni dobitak vam je 600, neko vam kaže sram vas bilo izgubili ste 600 EUR. Ta ekonomska logika je nepostojeća, ulog je bio 75 hiljada USD i to je to“, rekao je Spajić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS