Spajić na ceremoniji inauguracije pape Lava XIV

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Vlade Milojko Spajić predvodiće crnogorsku delegaciju na ceremoniji inauguracije novog pape Lava XIV.

Formalna inauguraciona misa povodom imenovanja pape Lava XIV biće održana sjutra na Trgu Svetog Petra.

Američki kardinal Robert Frensis Prevost izabran je 8. maja za novog papu, drugog dana konklave u Sikstinskoj kapeli.

“Prisustvo delegacije Crne Gore ceremoniji inauguracije pape Lava XIV predstavlja potvrdu posvećenosti principima međureligijskog dijaloga, saradnje i poštovanja među državama i narodima”, piše u platformi objavljenoj na sajtu Vlade.

Navodi se da učešće na tom događaju odražava savremene i istorijske veze između Crne Gore i Svete Stolice, koje počivaju na uzajamnom uvažavanju, kulturnoj razmjeni i zajedničkom zalaganju za mir, solidarnost i poštovanje ljudskih prava.

Iz Vlade su rekli da ceremonija inauguracije pape Lava XIV predstavlja značajan trenutak za međunarodne odnose, jer je uloga Vatikana na globalnoj političkoj sceni značajna za očuvanje mira, promovisanje socijalne pravde i podršku najugroženijima.

U delegaciji će biti i potpredsjednik Vlade Filip Ivanović, otpravnica poslova u Ambasadi Crne Gore pri Svetoj Stolici Milica Petrović, šef Kabineta premijera Branko Krvavac i savjetnica predsjednika Vlade za vanjsku politiku Milica Perišić.

