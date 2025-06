Spajić – Kos: Crna Gora nastavlja zatvaranje poglavlja

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora nastavlja zatvaranje poglavlja i ostaje vodeći kandidat za članstvo u Evropskoj uniji (EU), poručeno je sa sastanka premijera Milojka Spajića i komesarke za proširenje EU Marte Kos.

Kako je saopšteno iz Vlade, Spajić je sa Kos razgovarao danas u Briselu, gdje predvodi delegaciju Crne Gore na Međuvladinoj konferenciji sa EU, na kojoj će biti zatvoreno Poglavlje 5 – Javne nabavke.

Navodi se da je na sastanku Spajića i Kos ocijenjeno da je proširenje evropske porodice ključno za osiguranje njenog jedinstva, bezbjednosti i prosperiteta.

Spajić je kazao da Crna Gora nastavlja krupnim koracima ka punopravnom članstvu u EU.

“Već nakon pola godine, prepoznati su naši novi rezultati u oblasti vladavine prava, čime potvrđujemo da smo zemlja predvodnik u pristupanju i važan partner EU“, poručio je Spajić.

Kako je rekao, zatvaranje poglavlja 5 i zeleno svjetlo svih 27 članica EU, snažna je potvrda da je oblast Javnih nabavki u Crnoj Gori usklađena sa najboljim evropskim praksama.

Spajić je istakao da sve ide planiranom dinamikom, zajednički usaglašenom između Crne Gore i EK.

“Završićemo zatvaranje poglavlja do kraja 2026. godine. Sada zatvaramo poglavlje 5, koje je fundamentalno i sigurno je jedno od najtežih i najzahtjevnijih poglavlja, zajedno sa poglavljima 23 i 24 i 27, ali za nas je veoma važno jer predstavlja osnovu crnogorske ekonomije”, rekao je Spajić.

On je istakao da Crna Gora ima skoro milijardu EUR godišnje javnih nabavki, ugovora koje prolaze kroz tenderski proces koji je najtransparentniji i bez korupcije.

Kos je istakla da podržava viziju Spajića da se pregovori završe do kraja 2026. godine.

„Poglavlje koje danas zatvaramo je veoma važno i čestitam premijeru države koja je sljedeća članica EU“, poručila je Kos.

Kako se navodi u saopštenju, Spajić je zahvalio Kos i Evropskoj komisiji na povjerenju i kontinuiranoj podršci.

Dodaje se da su se Spajić i Kos saglasili da je proširenje EU zajednički prioritet i garancija bezbjedne, ujedinjene i prosperitetne Evrope.

