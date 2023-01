Spajić kandidat za predsjednika Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Lider Pokreta Evropa sad Milojko Spajić biće kandidat na predsjedničkim izborima, saopštili su iz tog pokreta i pozvali sve partije koje dijele njihovu viziju Crne Gore da podrže Spajićevu kandidaturu.

“Predsjedništvo Pokreta Evropa sad, nakon obavljenih širih konsultacija, jednoglasno je donijelo odluku da na predstojećim predsjedničkim izborima kandiduje Spajića”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, odluka Predsjedništva biće poslata Glavnom odboru na verifikaciju.

Iz tog pokreta su rekli da sprovedena relevantna i kredibilna istraživanja javnog mnjenja jasno pokazuju da predsjednik Pokreta Evropa sad ulazi u drugi krug i pobjeđuje kandidata Demokratske partije socijalista, ma ko on bio.

“Upućujemo poziv svim građanskim i manjinskim partijama koje dijele našu viziju Crne Gore da podrže Spajića i budu dio velike pobjede na predstojećim izborima i time daju doprinos objedinjavanju istinski evropskih i demokratskih snaga”, rekli su iz Evrope sad.

