Spajić: Ispunjavam uslove za kandidaturu

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Pokreta Evropa sad Milojko Spajić kazao je da ispunjava sve uslove za predsjedničku kandidaturu i dodao da nema ništa protiv toga da Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) provjeri sve navode.

On je, u emisiji Argumenti na Televiziji Crne Gore, pokazao uvjerenje o prebivalištu u Podgorici od 2021. godine.

“Mislim da ispunjavam sve uslove za kandidaturu, stvarno bih volio da neko dokaže suprotno”, istakao je Spajić.

On je, odgovarajući na pitanje da li je bio prijavljen na beogradskoj adresi, rekao da nema ništa protiv toga da MUP to provjeri i dodao da je jedino taj resor nadležan da odluči da li ispunjava taj uslov za kandidaturu.

Upitan o koalicionom sporazumu sa Demokratama, Spajić je ocijenio da nema potrebe da se ulazi u predizbornu koaliciju.

“Mi smo čista politika, ekonomska politika, vladavine prava, apsolutne meritokratije. Želimo funkcije samo u Vladi, sve druge bi bile birane na konkursu. Koalicionim aranžmanima bismo izgubili tu poruku građanima”, naveo je Spajić, prenosi Portal RTCG.

On je dodao da je Pokret Evopa sad otvoren za sve postizborne razgovore sa bliskim partijama.

Intenzivnu komunikaciju, kako je kazao, ima sa liderima Demokrata i URA-e, Aleksom Bečićem i Dritanom Abazovićem.

“Ubijeđen sam da će oni na kraju presjeći i podržati našu kandidaturu”, rekao je Spajić.

On je naveo da je to pobjednička kandidatura i da vjeruje da će biti osovina saradnje takvih partija i u budućnosti.

“Pozivamo i ostale pojedince i druge partije manje brojnih naroda da podrže kandidaturu i da zajedno u budućnosti radimo u izvršnoj vlasti”, kazao je Spajić.

Upitan koga vidi kao partnera Pokreta Evropa sad na eventualnim vanrednim parlamentarnim izborima, Spajić je odgovorio da ne želi da kalkuliše o vanrednim izborima, “ko će se koliko zadržati na kojoj poziciji”.

“Mislim da postoje partije prošlosti, koje su se pokazale kao pogubne”, kazao je Spajić.

Prema njegovim riječima, građani nijesu vjerovali da postoji alternativa za to.

“Ima tu mladih ljudi, koji nam se konstantno javljaju, i nadam se da će se te partije reformisati. U ovom trenutku, te partije nam nijesu partneri, već su to građanske i stranke manjebrojnih naroda”, rekao je Spajić.

On je ocijenio da svi dosadašnji predsjednici Crne Gore nijesu radili dobar posao.

Spajić je istakao da će instistirati da se program “Evropa 2” ispuni.

