Spajić: Insistiranje na polarizujućim temama usporava EU integracije

Podgorica, (MINA) – Insistiranje na polarizujućim temama usporava evropske integracije Crne Gore, ocijenio je premijer Milojko Spajić.

On je, komentarišući medijske natpise o sinoćnjem sastanku sa predstavnicima opozicije, koji je održan na inicijativu ambasadora Evropske unije u Crnoj Gori Johana Satlera, naveo da je opoziciji ponuđena proevropska platforma Barometar 26.

“Opoziciji smo ponudili proevropsku platformu Barometar 26: zajedničko djelovanje svih političkih aktera prema EU i obaveza ispunjavanja evropske agende”, naveo je Spajić na mreži X.

Kako je istakao, insistiranje na polarizujućim temama usporava evropske integracije.

“Nema vremena za polarizujuća pitanja – sa koje god strane takva inicijativa dolazila”, poručio je Spajić.

