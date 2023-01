Spajić: Evropa sad će imati predsjedničkog kandidata

Podgorica, (MINA) – Pokret Evropa sad imaće svog kandidata za predsjednika države, kazao je jedan od lidera te partije Milojko Spajić.

On je, u emisiji Načisto na Televiziji Vijesti, rekao da razmišljaju i o nestranačkim kandidatima.

„Međutim, u saznanju sam da ljudi koje bismo mogli kandidovati nijesu zainteresovani za takve pozicije“, naveo je Spajić.

Spajić je, odgovarajući na pitanje da li postoji mogućnost da on bude kandidat za predsjednika, kazao da Evropa sad ima više kadrova, poput Jakova Milatovića, Olivere Injac, koji na predsjedničkim izborima mogu pobijediti lidera Demokratske partije socijalista (DPS) Mila Đukanovića ili nekog drugog kandidata DPS-a.

Poslanik Demokrata Boris Bogdanović pozvao je prije nekoliko dana, u ime te partije, Pokret Evropa sad u predizbornu koaliciju, nudeći im da prvi predlože kandidata za šefa države ili premijera.

Spajić je ocijenio da je to bio “bizaran javni poziv”.

“Treba ostaviti prostor za razgovor, ne razumijem razgovore kada nemate parlamentarne izbore ni na vidiku, Ustavni sud”, naveo je Spajić, prenosi portal Vijesti.

Kako je kazao, kada bude izvjesno raspisivanje izbora, to je trenutak za pričanje o svim koalicijama.

“Treba to uraditi na način da se pitaju građani. Ako postoji sinergija, odnosno ako vi, kao te dvije stranke, uzmete više procenata nego ako idete pojedinačno, naravno da je bolje ići zajedno”, rekao je Spajić.

On je kazao da se u ovom trenutku ne vidi ta sinergija između Pokreta Evropa Sad i bilo kojeg političkog subjekta.

“Ne treba zatvarati vrata, treba biti mudar i sa svima razgovarati”, dodao je Spajić.

On je ocijenio da svi deklarativno žele parlamentarne izbore, ali da niko ne želi da “povuče ručnu” i donese tu odluku.

“Problem je što se svi plaše odgovornosti onoga što je napravljeno, prvo rebalansom pa budžetom”, naveo je Spajić.

On je rekao da je državni interes da se vanredni parlamentarni izbori dese što prije.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS