Spajić domaćin svečanog prijema povodom Dana nezavisnosti

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Vlade Milojko Spajić prirediće sjutra svečani prijem povodom 21. maja – Dana nezavisnosti Crne Gore.

Prijem će biti održan u Podgorici, u sali Univerzitetskog sportsko-kulturnog centra UCG sa početkom u 20 sati, saopšteno je iz Vlade.

Kako je najavljeno, svečanosti će prisustvovati najviši državni zvaničnici, predstavnici zakonodavne, izvršne i sudske vlasti, kao i diplomatskog kora.

Prijemu će prisustvovati i predstavnici medija, nevladinog sektora, kao i zvanice iz javnog i kulturnog života.

