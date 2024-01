Spajić: Crnu Goru da učinimo državom istinskog blagostanja

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Vlade Milojko Spajić čestitao je Badnji dan i Božić svim građanima pravoslavne vjeroispovijesti.

On je čestitao Božić sa željom da poruke ljubavi, praštanja i zajedništva, kojima je prožet praznik nade i radosti, a na koje su, kako je istakao, u svim vremenima podsjećali prosvećeni duhovni učitelji i vladari, uvijek budu prioritetni zadaci i ciljevi.

„Oplemenjeni humanim učenjem i idealima na kojima počiva moderna evropska civilizacija, kroz naše dobronamjerne misije, beskompromisno se zalažući za razvijanje odnosa poštovanja i povjerenja između svih građana, jačajući ekonomski standard, solidarnost i slogu, želim da Crnu Goru učinimo državom istinskog blagostanja“, poručio je Spajić.

