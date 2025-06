Spajić: Crna Gora zauvijek raskrstila sa švercerskom prošlošću

Podgorica, (MINA) – Uništenje oduzetih cigareta, koje su skladištene na teritoriji Slobodne zone „Luke Bar“, još jedan je korak sistemske i beskompromisne borbe sa švercom duvanskih proizvoda, poručio je premijer Milojko Spajić.

On je, u objavi na društvenoj mreži X, naveo da je Crna Gora zauvijek raskrstila sa švercerskom prošlošću i zagrlila evropsku budućnost.

“Uništenje oduzetih cigareta, koje su skladištene na teritoriji Slobodne zone „Luke Bar“, još jedan je korak sistemske i beskompromisne borbe sa višedecenijskim bezbjednosnim, fiskalnim i ekonomskim problemom – švercom duvanskih proizvoda”, kazao je Spajić.

Prema njegovim riječima, proces uništenja uskoro će biti urađen uz podršku evropskih partnera, uvažavajući sve procedure, uključujući i zahtjeve koji se odnose na zaštitu životne sredine.

