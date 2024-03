Spajić čestitao Uskrs

Podgorica, (MINA) – Premijer Milojko Spajić čestitao je Uskrs sveštenstvu i svim pripadnicima katoličke vjeroispovjesti u Crnoj Gori.

„Najsrdačnije vam čestitam najveći hrišćanski praznik, sa željom da nastupajuće blagdane provedete u zdravlju, miru i radosti”, poručio je Spajić.

On je, u čestitki upućenoj barskom nadbiskupu Roku Đonlešaju, naveo da je potreba da se dostignu i ostvare univerzalni ciljevi – jednakost, pravda i blagostanje, jednako prisutna u svim vremenima.

“Čuvajući dostojanstvo svakog čovjeka i afirmišući individualizam, toleranciju i solidarnost kao temeljne vrijednosti hrišćanskog učenja, dajemo puni doprinos sveukupnom prosperitetu našeg društva”, kazao je Spajić.

