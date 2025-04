Spajić čestitao Pesah

Podgorica, (MINA) – Premijer Milojko Spajić čestitao je jedan od najvećih jevrejskih praznika Pesah, navodeći da taj praznik trajno obavezuje na nesebičnu posvećenost univerzalnim vrijednostima i ciljevima.

Spajić je u čestitki naglasio da su sticanje i baštinjenje lične i nacionalne slobode, kao i poštovanje zakona i uzvišenih principa, koji počivaju na solidarnosti i čuvanju opšteg dobra, fundamentalni postulati svih progresivnih učenja i praksi.

„Cijenimo kontinuiran doprinos Zajednice u izgradnji i unapređenju konfesionalne, etničke i kulturne raznolikosti građanske i proevropske Crne Gore”, naveo je Spajić.

On je rekao da se raduje saradnji i napretku svih projekata u kojima učestvuju sa najdubljim međusobnim uvažavanjem i potpunim povjerenjem.

