Spajić čestitao novom papi

Podgorica, (MINA) – Premijer Milojko Spajić čestitao je papi Lavu XIV na izboru za novog poglavara Rimokatoličke crkve.

“Upućujem najiskrenije čestitke katolicima u Crnoj Gori, kao i njegovoj svetosti papi Lavu XIV na izboru za 267. nasljednika Svetog Petra”, naveo je Spajić na društvenoj mreži X.

On je rekao da vjeruje da će novi papa voditi Crkvu odlučno i mudro, kao i da će cijelom čovječanstvu služiti kao uzor dobrote, saosjećanja i pravičnosti.

