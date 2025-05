Spajić čestitao Mercu

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Vlade Crne Gore Milojko Spajić čestitao je izbor novom kancelaru Njemačke Fridrihu Mercu.

Spajić je na platformi X naveo da Merc prepoznaje potrebu za proširenjem Evropske unije kao i potrebu da Evropa bude pro-biznis u, kako je rekao, “nikad težim okolnostima i međunarodnoj konkurenciji”.

Spajić je poručio da cilj Evrope mora biti da ponovo postane prva svjetska ekonomija.

“Iskrene čestitke. Bićete značajna ličnost u vođstvu Evrope”, poručio je Spajić.

