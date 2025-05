Spaji – Košta: Ova i naredna godina ključne za evropski put Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Crna Gora mora iskoristiti aktuelni momenat i tokom ove i naredne godine napraviti odlučujući korak ka članstvu u Evropskoj uniji (EU), ocijenili su premijer Milojko Spajić i predsjednik Evropskog savjeta Antonio Košta.

Spajić je na sastanku sa Koštom u Podgorici istakao da su reforme na evropskom putu u fokusu rada institucija i da je cilj da Crna Gora postane 28. članica EU do 2028. godine realan i dostižan.

Vlada i parlamentarna većina, kako je naveo, žele da Crna Gora bude potpuno spremna za članstvo do kraja naredne ili početkom 2027.

„Vrlo intenzivno radimo na ispunjavanju svih neophodnih uslova. Građanima Crne Gore je od suštinskog značaja da se na djelu jasno pokaže volja svih relevantnih političkih aktera za ispunjenje obećanja o punoj posvećenosti evropskim integracijama“, rekao je Spajić.

On je kazao da ministarstva efikasno realizuju tehnički dio obaveza, i da je uvjeren da će biti postignut i neophodan politički konsenzus.

„Paralelno sa tim, aktivno jačamo diplomatske veze, koje su od izuzetnog značaja“, dodao je Spajić.

On je rekao i da Crna Gora računa na podršku EU, kako u procesu integracija, tako i u drugim oblastima, posebno naglašavajući značaj Plana rasta kao instrumenta za isticanje ekonomskih benefita koje članstvo u EU donosi.

Košta je naglasio da je inspirativno vidjeti koliko je Crna Gora napredovala na svom evropskom putu.

“To je rezultat vaše ambicije, predanog rada i usmjerenosti ka cilju da postanete država članica EU. Ne ostvarujete rezultate samo u pogledu reformi, već i u potpunosti usklađujete svoju politiku sa Zajedničkom vanjskom i bezbjednosnom politikom EU, posebno kroz podršku pravednom i trajnom miru u Ukrajini“, rekao je Košta.

Prema njegovim riječima, sada je od presudne važnosti da Crna Gora zadrži ovakav pristup.

„Ostanite fokusirani na cilj i ne usporavajte ovaj impresivni tempo”, poručio je Košta.

Očuvanje dobrosusjedskih odnosa, kako je ocijenjeno tokom razgovora, mora ostati prioritetno pitanje, u skladu s poštovanjem temeljnih vrijednosti EU.

Iz Vlade su rekli da je u tom kontekstu naglašena potpuna usklađenost Crne Gore s vanjskom i bezbjednosnom politikom, što predstavlja potvrdu njenog statusa kao kredibilnog i predvidivog partnera.

Sastanku su prisustvovali potpredsjednik Vlade Aleksa Bečić, ministarka evropskih poslova Maida Gorčević, šef Misije Crne Gore pri EU Petar Marković i ambasador Unije u Crnoj Gori, Johan Satler.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS