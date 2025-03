Šoškić izabrana za sudiju Vrhovnog suda

Podgorica, (MINA) – Dosadašnja sudija Upravnog suda Ljiljana Šoškić izabrana je za sudiju Vrhovnog suda Crne Gore, saopšteno je iz Sudskog savjeta.

Navodi se da je Savjet na današnjoj sjednici obavio intervju sa kandidatima prijavljenim na javni oglas za izbor jednog sudije Vrhovnog suda.

Kako je objavljeno na sajtu Sudskog savjeta, intervju je obavljen sa Šoškić, sudijama Višeg suda u Podgorici Ognjanom Boljević i Apelacionog suda Vesnom Moštrokol.

“Nakon sprovedenog zakonskog postupka i utvrđene Rang liste, Savjet je donio odluku da se za sudiju Vrhovnog suda Crne Gore izabere Šoškić”, kaže se u saopštenju.

Na sjednici je usvojen Godišnji izvještaj o radu Sudskog savjeta i ukupnom stanju u sudstvu za prošlu godinu.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS