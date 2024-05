SNS traži uklanjanje spomenika vojvodi Mirku Petroviću

Podgorica, (MINA) – Srpski nacionalni savjet (SNS), kao inicijator peticije građana Podgorice, zatražio je od rukovodstva Skupštine Glavnog grada da ukloni spomenik vojvodi Mirku Petroviću koji se nalazi na Trgu nezavisnosti.

Iz SNS-a su kazali da je peticiju podržalo pet hiljada garađana.

Oni su naveli da je pravni osnov za pokretanje inicijative utemeljen u Zakonu o spomen obilježima kojim je propisano da nije dozvoljeno podizanje spomen obilježja „licu koje je u istoriji Crne Gore ili istoriji čovečanstva imalo negativnu ulogu“

Kako su kazali iz SNS-a, jedan od najmonstruoznijih zločina u istoriji Crne Gore nad stanovništvom Kuča izvršila je regularna crnogorska vojska koju je predvodio Mirko Petrović, rođeni brat crnogorskog suverena Knjaza Danila I.

Prema njihovim riječima, o tome postoji bezbroj usmenih i pismenih svedočenja.

“U tom zločinačkom pohodu stradalo je više stotina nedužnih civila, uglavnom žena i djece, o čemu istorijski zapisi nedvosmisleno utvrđuju negativnu istorijsku ulogu vojvode Mirka Petrovića i njegovog brata knjaza Danila I”, kaže se u saopštenju.

Naavodi se da u tom vremenu Kuči nijesu bili u sastavu Crne Gore, pa nije postojao nijedan državni razlog za zločinačko i brutalno kažnjavanje nedužnih stanovnika Kuča.

“Iz tih razloga, ali i činjenice da je spomen obilježje postavljeno na teritoriji koja je u tom vremenu pripadala Kučima, što se apsolutno doživljava kao očigledna provokacija bivše vlasti prema sopstvenim građanima, zahtijevamo da se spomen obilježje ukloni ili izmjesti, u skladu sa važećim propisima crnogorskog zakonodavstva”, kazali su iz SNS-a.

Oni su rukovodstvo Skupštine zamolili da im odgovore u najkraćem roku i zatražili da organizuju sastanak predstavnika potpisnika peticije sa predsjednicima odborničkih klubova u Skupštini Glavnog grada.

