Snežani Radović iz Podgorice hitno potrebna transplatacija bubrega

Podgorica, (MINA) – Tridesetpetogodišnjoj Snežani Radović iz Podgorice hitno je potrebna transplatacija bubrega koja bi se obavila u Bjelorusiji, a za njeno liječenje potrebno je 120 hiljada EUR.

Porodica Radović zamolila je sve koji su u mogućnosti da pomognu uplatom na link:

Fundraiser by Sasa Sukovic : hitno potrebna transplantacija bubrega (gofundme.com)

Oni su poručili da bi toj hrabroj tridesetpetogodišnjakinji, koja se skoro čitav život bori sa dijabetesom, pomoć mnogo značila.

“Iako je jako mlada, njen život se naprasno zaustavio kad joj je otkrivena hronična bubrežna insuficijencija. Kako je gotovo svakodnevno na dijalizi, pokušavajući da se izbori i omogući sebi još jedan dan normalnog života, hitno joj je potrebna transplatacija bubrega”, naveli su u saopštenju.

