Snažna podrška Italije evropskom putu Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Crna Gora, kao predvodnica procesa evropske integracije na Zapadnom Balkanu, ima važnu ulogu i veliku odgovornost u regionu, kazala je predsjednica Odbora za vanjske poslove i odbranu Senata Italije, Stefanija Kraksi.

Iz Ministarstva vanjskih poslova (MVP) je saopšteno da je sa Kraksi danas u Podgorici razgovarao potpredsjednik Vlade i ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović.

Navodi se da je Kraksi istakla da politika proširenja predstavlja jedan od ključnih vanjskopolitičkih prioriteta Italije, kao i da je pohvalila Crnu Goru kao predvodnicu procesa evropske integracije na Zapadnom Balkanu.

“Crna Gora ima važnu ulogu i veliku odgovornost u regionu”, poručila je Kraksi.

Ona je dodala da Balkan, kao raskrsnica kultura, može biti i osjetljivo područje za potencijalne destabilizujuće uticaje.

“Mir, stabilnost i prosperitet Zapadnog Balkana predstavljaju zajednički interes”, rekla je Kraksi.

Iz MVP su rekli da je u razgovoru ocijenjeno da Crna Gora i Italija njeguju tradicionalno dobre političke i ekonomske odnose, utemeljene na čvrstom savezništvu u okviru NATO-a.

Sagovornici su naveli da su uvjereni da postoji značajan potencijal za unapređenje saradnje u brojnim oblastima, uključujući privredu, investicije, turizam, saobraćaj i odbranu.

Ibrahimović je zahvalio na kontinuiranoj političkoj i ekspertskoj podršci Italije na putu ka članstvu u Evropskoj uniji (EU).

On je podsjetio na uspješne rezultate na planu evropske integracije tokom protekle godine i ukazao na planirane aktivnosti koje Crna Gora sprovodi u skladu sa reformama iz EU agende.

“Imajući u vidu očekivanja naših građana, zacrtali smo ambiciozan, ali realan plan da održimo reformsku dinamiku i postanemo nova članica Unije do 2028. godine”, poručio je Ibrahimović.

On je ocijenio da je važno što će Italija preuzeti predsjedavanje Savjetom EU u prvoj polovini te godine.

Prema riječima Ibrahimovića, proširenje EU značajno je ne samo za region, već i za Evropu, posebno u kontekstu aktuelnih geopolitičkih izazova.

„Sagovornici su razmijenili mišljenja o aktuelnim regionalnim i globalnim pitanjima, ističući važnost očuvanja jedinstva EU, kao i potrebu za jačanjem bezbjednosti Evrope i njene uloge na globalnoj sceni“, kaže se u saopštenju.

