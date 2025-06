Snaženjem preventivnih mjera i kaznene politike protiv ekokriminala

Podgorica, (MINA) – Kazne koje se izriču zbog ekološkog kriminala su neadekvatne, sudski postupci traju dugo, a neujednačeno tumačenje nadležnosti dodatno otežava efikasnu primjenu zakona i borbu protiv ekološkog kriminala u Crnoj Gori.

To je saopšteno na jednom od panela koji je organizovan u okviru konferencije povodom pokretanja nacionalne kampanje zaštite životne sredine “Čuvaj da te čuva”.

Sa događaja na Skalinama u Podgorici je poručeno da je pitanje ekološkog kriminaliteta u vrhu prioriteta aktuelne vlasti i da se konstantno radi na unaprjeđenju zakonskog okvira koji se tiče oblasti zaštite životne sredine, te najavljena mogućnost formiranja specijalizovane grupe u okviru policije koja bi se isključivo bavila pitanjima ekološkog kriminaliteta.

Vrhovni državni tužilac Milorad Marković kazao je da je kampanja koja je danas počela izuzetno bitna jer generiše sve subjekte društva da zajedničkim snagama naprave bitne promjene kada je riječ o borbi protiv ekološkog kriminala.

On je ukazao na značaj pitanja ekološkog kriminala, navodeći da je, prema informacijama Interpola i Ujedinjenih nacija, to četvrta po redu kriminalna aktivnost u svijetu.

Marković je kazao da je veoma kompleksno prepoznavanje i dokazivanje tih krivičnih djela, te da je tužilačka organizacija u punoj reformi, što podrazumijeva pije svega povećanje ljudskih resursa, ali i stepena znanja i specijalizacija za oblast ekokriminala.

On je rekao da očekuju da se u crnogorsko zakonodavstvo prenese i harmonizuje nova EU Direktiva o krivičnim delima protiv životne sredine, koja je stupila na snagu prošle godine, a koja prepoznaje nove oblike krivičnih djela, precizira već postojeće, uvodi novi pristup – predviđaj krivične sankcije.

“Direktiva predviđa da će se i novčane kazne zbog ekološkog kriminala naplaćivati prema prometu kapitala koje ima privredno društvo koje je počinilo prekršaj ili krivično djelo”, pojasnio je Marković.

On je kazao da se sa kvalifikovanjem neke kriminalne aktivnosti u oblasti životne sredine kao prekršajnog postupka gubi mogućnost za pokretanje krivičnog postupka, ali da se ta opasnost može preduprijediti boljom institucionalanom komunikacijom.

Potpredjednik Vlade i i koordinator Biroa za operativnu koordinaciju organa obavještajno bezbjednosnog sektora (BOK) Aleksa Bečić istakao je da je pitanje ekološkog kriminaliteta u vrhu prioriteta aktuelne vlasti i da su to pokazali djelima, kada je Vijeće za nacionalnu bezbjednost utvrdilo borbu protiv ekokriminala kao jedan od nacionalnih prioriteta.

On je kazao da ima rezultata i ozbiljnih pomaka na tom polju.

“Za godinu i po madata ove Vlade, zbog nelegalne gradnje, sječe šuma i ekploatacije pijeska, podnešeno je oko 250 krivičnih prijava protiv oko 300 fizičkih i pravnih lica”, saopštio je Bečić, dodajući da je bilo i brojnih procesuiranja zbog zloupotrebe službenog položaja i koruptivnih aktivnosti pojedinaca koji su u sistemu države.

On je ukazao na potrebu vetinga, ne samo u sektoru bezbjednosti, nego na svim nivoima i u svim institucijama i najavio da će na sledećoj sjednici BOK-a pokrenuti pitanje formiranja specijalizovane grupe u okviru Uprave policije koja bi se iskjučivo bavila pitanjima ekološkog kriminaliteta.

Generalna direktorica u Ministarstvu pravde Jelena Grdinić kazala je da u tom resoru konstantno rade na unaprjeđenju zakonskog okvira koji se tiče oblasti zaštite životne sredine, i da je sada fokus na Direktivi o krivičnim djelima protiv životne sredine.

“Već smo preduzeli određene aktivnosti, u komunikaciji smo sa Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera i radićemo na osnaživanju krivično-pravnog okvira i potpunom usklađivanju sa međunarodnim standardima, posebno kada je u pitanju pomenuta Direktiva”, navela je Grdinić.

Kako je dodala, u narednom periodu biće analiziran i crnogorski krivično-pravni okvir koji je na snazi, u cilju poboljšanja rješenja.

Izvršna direktorica nevladine organizacije (NVO) Grin Houm /Green Home/ Azra Vuković, koja je učestovova u pripremi kampanje koja je danas počela, kazala je da nevladin sektor zabrinjava veliki broj neriješenih slučajeva ekokriminala, ili onih koji su odbačeni.

Kako je navela, kod tretiranja ekološkog kriminala prepoznaju više problema: sudski procesi traju dugo, sudska praksa u oblasti žaštite životne sredine je ograničena, da novčane kazne najčešća sankcija u prekršajnim postupcima.

“Odluke se često donose sa zakašnjenjem, sudije često primjenjuju minimalne zakonom predviđene kazne, teško je utvrditi uzročno posljedičnu vezu između počinjenog djela i njegovog uticaja na životnu sredinu, što dodatno otežava procesuiranje”, navela je Vuković.

Ona je ukazala na to da ne postoje formalni mehanizmi za koordinaciju između nadležnih institucija, na nedostatak nacionalnog okvira i protokola o saradnji, da je slaba razmjena informacija, te da neujednačeno tumačenje nadležnosti dodatno otežava efikasnu primjenu zakona i borbu protiv ekološkog kriminala.

Vuković je istakla da se zakonska rješenja kreiraju, ali da je problem u njihovoj implementaciji.

