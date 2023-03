Smjena Brđanina opasan presedan

Podgorica, (MINA) – Smjena direktora Uprave policije Zorana Brđanina bez postupka pred nadležnim skupštinskim odborom je opasan presedan, saopšteno je iz Centra za demokratsku tranziciju (CDT).

Vlada je danas razriješila Brđanina i za vršioca dužnosti izabrala načelnika budvanskog Centra bezbjednosti Nikolu Terzića.

Iz CDT-a su kazali da je pozivanje svakog funkcionera na odgovornost za (ne)činjenje potrebno i pohvalno.

“Međutim, smjena Brđanina, od tehničke Vlade, bez postupka pred nadležnim skupštinskim odborom je opasan presedan”, navodi se u objavi na Tviter/Twitter nalogu CDT-a.

Prema ocjeni CDT-a, to je dodatno osjetljivo pitanje u trenutku kad je Skupština raspuštena, a za tri dana su izbori.

“Odgovorno bi bilo početi od sebe”, naveli su iz te nevladine organizacije.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS