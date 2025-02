Smijenjen predsjednik Stomatološke komore

Podgorica, (MINA) – Skupština Stomatološke komore Crne Gore (SKCG) smijenila je Vladimira Jovetića sa funkcije predsjednika organizacije, saopšteno je iz SKCG.

Predsjednica Skupštine Stomatološke komore Jelena Bulajić kazala je da će izbor vršioca dužnosti predsjednika Komore i primopredaja dužnosti biti organizovani u utorak.

Stomatološka komora broji oko 760 članova.

