Smijenjen direktor AZLP-a Ivan Medojević

Podgorica, (MINA) – Savjet Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama (AZLP) smijenio je danas direktora Agencije Ivana Medojevića, a za vršioca dužnosti postavio nekadašnjeg direktora Čedomira Mitrovića.

Kako saznaju Vijesti, sjednica Savjeta navodno je održana bez prisustva predsjednika Savjeta AZLP Željka Rutovića.

Članovi tog tijela su i Zoran Vujičić i Muhamed Đokaj.

Medojević je razriješen zbog navodnog sukoba interesa, jer je njegova supruga Hana Medojević prošlog mjeseca imenovana za savjetnicu potpredsjednika Vlade za politički sistem, pravosuđe i antikorupciju.

Iz Savjeta Agencije još nijesu odgovorili na pitanja o tome koji je osnov za razrješenje Medojevića, a prije dva dana su kazali da će tražiti njegovo izjašnjenje i “u skladu sa zakonom zauzeti stav o predmetnoj stvari”.

Medojević je Vijestima potvrdio da je Hana Medojević njegova supruga, negirao sukob interesa i rekao da Zakon o zaštiti podataka o ličnosti ne propisuje uslove za razrješenje direktora, kao i da direktor AZLP zaključuje ugovor o radu, u skladu sa Zakonom o radu.

Savjet je 2015. godine razriješio Bojana Obrenovića, a na njegovo mjesto postavio Mitrovića.

Crnogorski sudovi donijeli su pravosnažnu odluku da je Obrenović nezakonito razriješen.

