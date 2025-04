SMCG: Uvrede i prijetnje novinarkama direktan udar na slobodu izražavanja

Podgorica, (MINA) – Seksizam, mizoginija i prijetnje usmjerene prema ženama u medijima, dodatno otežavaju njihovu ionako izazovnu profesionalnu poziciju i predstavljaju direktan udar na slobodu izražavanja, poručili su iz Sindikat medija Crne Gore (SMCG).

Oni su najoštrije osudili uvrede i seksističke komentare koje je doktor Kliničkog Centra Crne Gore (KCCG) Vladimir Peruničić danima upućivao voditeljki Gradske Televizije Magdaleni Čelanović.

“Ovako primitivno ponašanje posebno osuđujemo iz razloga što dolazi od zdravstvenog radnika, koji su i sami nerijetko izloženi verbalnim napadima zbog posla kojim se bave”, kaže se u saopštenju SMCG.

Iz Sindikata su podsjetili da zdravstveni radnici, jednako kao i novinari, svojim djelovanjem imaju važnu ulogu u društvu i da je njihova odgovornost da budu primjer dostojanstvene i odgovorne komunikacije.

Kako su naveli, iako takvi postupci, striktno govoreći, ne predstavljaju povredu radne obaveze izvršene na radu ili u vezi sa radom, svakako zaslužuju reakciju zdravstvene ustanove u kojoj je pomenuti doktor zaposlen, makar u vidu javne osude.

“Budući da je Čelanović kazala da se osjeća ugroženo, pozivamo nadležne da ispitaju da li ima osnova za pokretanje postupka u cilju njene zaštite, uključujući mehanizme zaštite od uznemiravanja i prijetnji”, kazali su iz SMCG.

Oni su ocijenili da je krajnje nedopustivo što se novinarke, koje inače čine većinu crnogorskih redakcija i koje su zbog svog posla vrlo često predmet onlajn nasilja, vrijeđaju i omalovažavaju na polnoj osnovi.

“Seksizam, mizoginija i prijetnje usmjerene prema ženama u medijima, dodatno otežavaju njihovu ionako izazovnu profesionalnu poziciju i predstavljaju direktan udar na slobodu izražavanja”, navodi se u saopštenju.

Iz SMCG su poručili da će nastaviti pomno da prate razvoj situacije i da se zalažu za stvaranje bezbjednog i dostojanstvenog ambijenta za sve medijske radnike i radnice.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS