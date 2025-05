SMCG: Suštinska borba za slobodne medije još traje

Podgorica, (MINA) – Položaj medijskih profesionalaca u Crnoj Gori i dalje nije na nivou koji bi garantovao njihovu sigurnost, dostojanstvo i profesionalnu autonomiju, i iako su zabilježeni određeni pomaci, suštinska borba za slobodne medije još traje.

To je saopšteno iz Sindikata medija Crne Gore (SMCG) povodom 3. maja – Svjetskog dana slobode medija.

Iz SMCG naveli su da je tokom prošle godine u medijskom sektoru, kao i u ostatku države, došlo do povećanja zarada, usljed sprovođenja programa Evropa sad 2.

“Ipak, primanja medijskih radnika i radnica i dalje su ispod državnog prosjeka, odnosno bliža su minimalnoj nego prosječnoj zaradi – koja, osim što je nedovoljna za dostojanstven život, ne odražava značaj koji pripadnici ove profesije imaju u očuvanju demokratskog poretka”, kaže se u saopštenju.

Iz Sindikata su istakli i da nasilje i pritisci na novinare ne jenjavaju.

Oni su kazali da su prošle godine u bazi SafeJournalist zabilježena 24 incidenta, što je značajno više u odnosu na prethodnu godinu, kada ih je bilo 16.

Iz SMCG su kazali da nijesu zabrinuti isključivo zbog kvantitativnog porasta, već i zbog prirode samih napada – poput brutalnog fizičkog napada na Anu Raičković.

“Ohrabruje, međutim, što je ovaj slučaj dobio sudski epilog – što je nastavak trenda bržeg rješavanja slučajeva gdje su medijski radnici žrtve”, kaže se u saopštenju.

Poručuje se da će SMCG, kao i u prethodnim godinama, nastaviti da aktivno jača kulturu bezbjednosti u medijskom sektoru, naročito kada su u pitanju obuke o procjenama rizika i aktivno učešće u uspostavljanju nacionalnog odgovora na bezbjednosne izazove.

Iz SMCG su rekli da je osim fizičke i ekonomske sigurnosti, jednako važno raditi na unapređenju psihološke bezbjednosti medijskih radnika i radnica.

Oni su naveli da pozitivan iskorak predstavlja novi Zakon o audiovizuelnim medijskim uslugama koji tek treba da bude primijenjen u punoj mjeri.

“I koji će, nadamo se, riješiti dugogodišnji problem finansiranja lokalnih javnih emitera ali i uticati na bolji ekonomski položaj zaposlenih u tim medijima”, dodaje se u saopštenju.

Navodi se da sve opštine ipak nijesu ispoštovale zakon pri usvajanju budžeta za ovu godinu.

“I SMCG će nastaviti da insistira da se to ispravi a Zakon u potpunosti poštuje”, poručili su iz Sindikata.

Oni su naveli i da je Zakon o medijima, usvojen sredinom prošle godine, donio nekoliko važnih novina.

“Pa je između ostalog po prvi put regulisano i učešće novinara u izboru glavnog urednika, kao i njegova pozicija u slučaju promjene vlasničke ili uređivačke politike medija”, kaže se u saopštenju.

Iz SMCG su poručili da solidarnost u esnafu mora biti temelj svakog djelovanja.

„Borba za prava, sigurnost i profesionalne standarde je zajednička. Samo složni i organizovani možemo da gradimo medijsku scenu koja služi javnom interesu i čuva slobodu govora“, navodi se u saopštenju.

