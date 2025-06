SMCG: Optužbe bez dokaza na račun novinara predstavljaju grubo targetiranje

Podgorica, (MINA) – Sindikat medija Crne Gore osudio je izjavu šefa poslaničkog kluba Demokrata Borisa Bogdanovića u kojoj je iznio optužbe na račun tri crnogorska medija, tvrdeći da se nalaze na platnom spisku kriminalnih klanova.

Iz Sindikata medija su kazali da bi Bogdanović, kao nosilac javne riječi i funkcioner vlasti, trebalo da zna da takve optužbe, ako su izrečene bez dokaza, predstavljaju grubo targetiranje novinara i medija.

“Takva retorika nije samo neprihvatljiva, već i krajnje neodgovorna, jer dolazi sa pozicije koja zahtijeva uzdržanost, argumentovanost i poštovanje prema slobodi medija”, rekli su iz Sindikata medija.

Kako su naveli, ovo nije prvi put da iz redova Demokratske Crne Gore dolaze verbalni napadi na novinare pojedinih medija.

Ti napadi, kako su kazali iz Sindikata medija, mogu narušiti profesionalni integritet novinara i dodatno oslabiti slobodu izražavanja u društvu koje se i dalje bori sa pritiscima na nezavisno novinarstvo.

Iz Sindikata su poručili Bogdanoviću da njegova javna riječ ima težinu i posljedice i da bi, ako je nezadovoljan izvjestavanjem medija, trebalo da civilizovano izrazi neslaganje, kroz konkretne, argumentovane i transparentne demantije i reagovanja, a ne kroz pokušaje diskreditacije.

“Pozivamo ga da prekine sa targetiranjem novinara i da umjesto podsticanja nepovjerenja i neprijateljstva prema medijima, doprinese stvaranju ambijenta u kojem su sloboda izražavanja i medijski pluralizam zaštićeni”, navodi se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS