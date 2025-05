SMCG: Nema slobode medija bez rješavanja ubistva Jovanovića

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori se ne može govoriti o stvarnoj slobodi medija, nezavisnosti institucija i vladavini prava dok god ubistvo glavnog i odgovornog urednika lista Dan Duška Jovanovića ne bude u potpunosti rasvijetljeno, saopštili su iz Sindikata medija (SMCG).

Oni su kazali da su se od 27. maja 2004. godine, kada je ubijen Jovanović, u Crnoj Gori promijenile brojne vlade, političke strukture i nosioci funkcija u bezbjednosnom i pravosudnom sektoru.

„Ipak, nepromijenjena je institucionalna neefikasnost u tom slučaju i činjenica da su nalogodavci i dalje van domašaja pravde“, kaže se u saopštenju SMCG.

Navodi se da je neposredno uoči godišnjice ubistva, Damir Mandić odslužio 19-godišnju zatvorsku kaznu zbog saučesništva, čime je formalno okončana jedina izrečena kazna u tom slučaju.

„Osim nalogodavaca i ostalih umiješanih u ovaj zločin, niko nije snosio odgovornost ni za niz ozbiljnih propusta tokom istrage, koji su prema ocjeni domaćih i međunarodnih eksperata kompromitovali šanse da se utvrdi istina“, kazali su iz SMCG.

Prema njihovim riječima, kako tada, tako i danas, 21 godinu nakon ubistva, nekažnjivost šalje poruku da se na novinare može pucati i proći nekažnjeno.

U SMCG smatraju da je pozitivno što je vrhovni državni tužilac Milorad Marković nedavno, u obavezujućem uputstvu državnim tužiocima, naglasio da treba intezivirati istrage u slučajevima napada na novinare i njihovu imovinu.

Oni su podsjetili da su i ranije bila pompezna obećanja političkih zvaničnika, formiranja posebnih predmeta i slične ad hok akcije koje nijesu dale rezultate.

„Dok god ovo ubistvo ne bude u potpunosti rasvijetljeno, u Crnoj Gori se ne može govoriti o stvarnoj slobodi medija, nezavisnosti institucija i vladavini prava. Dušku Jovanoviću dugujemo da nastavimo da zahtijevamo istinu o njegovom ubistvu“, poručili su iz SMCG.

