SMCG: Efikasno istražiti napad na novinarku Pejović

Podgorica, (MINA) – Sindikat medija Crne Gore (SMCG) osudio je napad na novinarku Dušanku Pejović i apelovao na nadležne institucije da taj slučaj što efikasnije istraže, kako bi odgovorni bili brzo i adekvatno sankcionisani.

Iz SMCG su kazali da je to još jedan u nizu zabrinjavajućih napada na predstavnike medija i nosioce javne riječi u crnogorskom društvu.

Kako su naveli, posebno zabrinjava činjenica da je Pejović napadnuta ispred stambenog objekta, što dodatno ukazuje na nesigurnost s kojom se suočavaju predstavnici medija.

“Pohvaljujemo brzu reakciju policije i tužilaštva i apelujemo na nadležne institucije da ovaj slučaj što efikasnije istraže, kako bi odgovorni bili brzo i adekvatno sankcionisani”, navodi se u saopštenju SMCG.

Oni su poručili da svi napadi na novinare moraju dobiti adekvatan sudski epilog, kako bi se poslala jasna poruka da su nasilje i prijetnje nedopustivi.

Iz SMCG su rekli da će nastaviti pomno da prate razvoj tog slučaja.

“Insistiraćemo na zaštiti novinara i medijskih radnika, jer je sigurnost medijskih profesionalaca osnovni preduslov za slobodno i odgovorno novinarstvo”, zaključuje se u saopštenju.

