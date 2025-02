Smanjiti nejednakosti u društvu i efikasnije sprovoditi politike

Podgorica, (MINA) – Zaštitnik ljudskih prava i sloboda pozvao je nadležne državne organe da unaprijede sprovođenje postojećih strateških dokumenata i preporuka u oblasti ljudskih prava i vladavine prava, koji će doprinijeti smanjenju svake vrste nejednakosti i neravnopravnosti u društvu.

Iz institucije Zaštitnika su to naveli u saopštenju povodom Dana socijalne pravde.

Oni su podsjetili da je Crna Gora Ustavom definisana kao država socijalne pravde i da se domaćim i međunarodnim zakonodavnim okvirom obavezala na poštovanje i dostizanje principa socijalne pravde.

Iz institucije Zaštitnika su rekli da se, ipak, u praksi skoro svakodnevno srijeću multidimenzionalni problemi građana u ostvarivanju njihovih prava.

“Socijalnu pravdu definiše više principa i elemenata koji se, u najkraćem, mogu svesti na pristup resursima, jednakost, participaciju, poštovanje garantovanih ljudskih prava, pravde i pravičnosti, uz uvažavanje različitosti među ljudima (zaštita od diskriminacije po svim osnovama)”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su sa tim principima neraskidivo povezani i borba protiv siromaštva, povećanje zaposlenosti u uslovima održivog i uređenog ekonomskog okruženja, unapređenje mehanizama socijalne zaštite, solidarnost i ljudsko dostojanstvo.

Sa tim principima, kako se dodaje, povezani su i društvena kohezija, zaštita od svakog vida nasilja i iskorišćavanja i brojna sa njima povezana prava i slobode, kao što su zdravstvena zaštita, pravo na obrazovanje, uslovi stanovanja i slično.

“Jasno je da se u svim tim oblastima uočavaju manje ili više izražene nejednakosti, podjele i nedovoljno razrađeni planovi, ili politike koje nijesu sprovedene u punom kapacitetu ili sa željenim rezultatima”, kazali su iz institucije Zaštitnika.

Oni su rekli da su brojne njihove preporuke, od kojih su neke i sistemskog karaktera, i dalje neispunjene.

“A hiljade pritužbi građana, koje prosječno dobijamo na godišnjem nivou, potvrda su da nas sve zajedno čeka još posvećenog rada na suštinskim reformama društva sa ciljem dostizanja socijalne pravde, kao temelja za stvaranje pravednog i održivog društva gdje svi članovi imaju priliku ostvariti puni potencijal”, dodaje se u saopštenju.

Iz institucije Zaštitnika su rekli da se danas, kad skreću pažnju na sve te principe i oblasti u kojima je potrebno unaprijediti poštovanje standarda, ne smije zaboraviti pozicija marginalizovanih i ranjivih društvenih grupa.

Kako su naveli, te grupe su nerijetko i višestruko diskriminisane i teže dolaze, ili uopšte ne uspijevaju da ostvare minimum potreba za dostojanstven život.

“Zapitajmo se danas u kakvim uslovima žive, sa kakvim problemima se suočavaju i kakve su mogućnosti našim sugrađanima koji žive u zoni siromaštva (posebno ukazujemo na veliki broj djece koja su pogođena siromaštvom), osobe sa invaliditetom, pripadnici romske i egipćanske zajednice, nezaposleni, starije osobe, posebno u ruralnim oblastima bez adekvatnih primanja i načina privređivanja, žrtve nasilja u porodici, LGBTIQ osobe”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, svi relevantni podaci koji su saopšteni u kontekstu obilježavanja Dana socijalne pravde, kao što su broj siromašnih, korisnika materijalnog obezbjeđenja i nezaposlenih, pokazatelj su i opomena svima.

“Prvenstveno institucijama sistema, ali i biznis sektoru, nevladinim organizacijama i svim subjektima koji utiču na društveno-političke prilike, da je potrebno da unaprijedimo sprovođenje postojećih i razvijamo nove modele socijalnih politika za pravednije društvo, koje će omogućiti ravnopravnost, bez obzira na socijalnu poziciju ili porijeklo”, poručuje se u saopštenju.

Iz institucije Zaštitnika naveli su da eliminacija siromaštva, smanjenje nejednakosti, jačanje društveni kohezije i briga o najranjivijima nijesu samo pitanje principa i djelovanja.

“Poziv na akciju je i poziv na empatiju prema najviše ugroženima i prema onima koji imaju najmanje prilike da pristupe i raspolažu svim najvažnijim resursima društva”, dodaje se u saopštenju.

Svjetski dan socijalne pravde ustanovila je Generalna skupština Ujedinjenih nacija 2007. godine, sa ciljem suzbijanja siromaštva, unapređenja jednakosti, solidarnosti i dostizanja društva jednakih šansi za sve.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS