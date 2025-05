Smailović: Konstituenti vlasti se obavezali na poštovanje nezavisnosti Kosova

Podgorica, (MINA) – Svi konstituenti vlasti obavezali su se na puno poštovanje činjenice da je Crna Gora priznala nezavisnost Kosovo, kazao je poslanik Bošnjačke strane (BS) Amer Smailović.

Predsjednik Skupštine Andrija Mandić ocijenio je ranije da je ministar vanjskih poslova i lider BS Ervin Ibrahimović podrškom članstvu Kosova u Savjetu Evrope (SE) osporio dogovore i koalicioni sporazum.

Smailović je u reagovanju poručio da “nema mjesta nervozi”.

“Crna Gora je priznala nezavisnost Kosova, a svi konstituenti vlasti obavezali su se na puno poštovanje te činjenice”, rekao je Smailović.

Kako je istakao, u interesu svih država Zapadnog Balkana je da cijeli region bude dio Evropske unije, pa u tom kontekstu treba posmatrati i članstvo Kosova u SE.

“Međusobno priznanje i dobrosusjedski odnosi podrazumijevaju punu uzajamnu podršku u svim regionalnim, evropskim i globalnim inicijativama”, kazao je Smailović.

