Slovačka spremna da podrži Crnu Goru u oblasti razvoja eUprave

Podgorica, (MINA) – Slovačka je spremna da na svim nivoima podrži Crnu Goru u procesu integracije u Evropsku uniju (EU), a pogotovo u oblasti razvoja eUprave i digitalne transformacije javne uprave, poručio je slovački ambasador u Podgorici Boris Gandel.

Iz Ministarstva javne uprave (MJU) je saopšteno da se resorni ministar Maraš Dukaj danas sastao sa Gandelom.

Sagovornici su kazali da očekuju da će saradnja Crne Gore i Slovačke biti nastavljena kroz realizaciju zajedničkih programa i projekata i razmjenu iskustva i dobrih praksi u oblasti reforme javne uprave.

„Gandel je kazao da je Slovačka spremna da na svim nivoima pruži podršku u procesu integracije Crne Gore u EU, a pogotovo u oblasti razvoja eUprave i digitalne transformacije javne uprave“, kaže se u saopštenju.

On je, kako se navodi, rekao da modernizacija javne administracije, posebno u oblasti elektronske uprave, kao i unapređenje efikasnosti i efektivnosti javne uprave u Crnoj Gori predstavljaju preduslov za sve ostale reforme.

Dukaj je zahvalio na podršci Slovačke Crnoj Gori i istakao da dvije države baštine tradicionalno dobre i prijateljske odnose.

On je poručio da postoji prostor za produbljivanje saradnje u oblasti reforme javne uprave i digitalizacije.

Dukaj je, kako je saopšteno, upoznao Gandela sa ciljevima, prioritetima i zadacima MJU i drugim projektima koji su važni za proces reforme javne uprave i digitalizacije.

Prema riječima Dukaja, reforma javne uprave, digitalizacija i sajber bezbjednost procesi su koji se moraju razvijati istovremeno, jer su neodvojivi i veoma važni za nesmetano funkcionisanje države.

Dukaj je naveo da su prepoznali značaj digitalne transformacije i da nastoje da taj koncept unaprijede i u potpunosti promovišu.

„S tim u vezi, kroz stvaranje jedne savremene i efikasne uprave, trudimo se da digitalizujemo sve poslovne i društvene procese, kako bismo dostigli naš krajnji cilj“, kazao je Dukaj.

On je istakao da samo profesionalna javna uprava, koja pruža kvalitetne usluge građanima i privredi, može ispuniti sve neophodne kriterijume i kapacitete koji su potrebni na putu ka pridruživanju EU.

