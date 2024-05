Skupština u utorak o zakonima potrebnim za IBAR

Podgorica, (MINA) – Sjednica crnogorskog parlamenta na kojoj će biti razmatrani predlozi zakona potrebnih za dobijanje Izvještaja o ispunjenosti privremenih mjerila (IBAR) zakazana je za utorak.

Kako je saopšteno iz Skupštine, na današnjoj sjednici Kolegijuma predsjednika parlamenta postignut je konsenzus svih šefova poslaničkih klubova o zakazivanju sjednice.

“Svi poslanički klubovi izrazili su spremnost da ulože dodatne napore kako bi se o svim predlozima zakona Skupština izjasnila najkasnije do kraja sedmice”, navodi se u saopštenju.

Vlada je u srijedu utvrdila set zakona koji su značajni za ispunjenje privremenih mjerila u pregovaračkim poglavljima 23 i 24 i dobijanje pozitivnog IBAR-a.

Međuvladina konferencija Crne Gore i EU na kojoj bi Crna Gora mogla dobiti pozitivan IBAR, trebalo bi da bude održana u junu.

