Skupština stomatologa odlučuje o štrajku

Podgorica, (MINA) – Skupština Stomatološke komore danas treba da odluči u kojem pravcu će djelovati u narednim danima i da li će stomatolozi, koji pružaju usluge osiguranicima Fonda za zdravstveno osiguranje (FZO), stupiti u generalni štrajk.

Predsjednica Strukovnog sindikata stomatologa Crne Gore Anđelka Duborija Vijestima je kazala da nije postignut dogovor sa predstavnicima Fonda i Ministarstva zdravlja i da će nastaviti pregovore.

Ona je istakla da će stomatolozi na današnjoj sjednici Skupštine odlučiti koji su naredni koraci.

Sastanku sa stomatolozima prisustvovao je direktor FZO Vuk Kadić i njegova dva pomoćnika i direktor Direktorata za zdravstvenu zaštitu, regulisane profesije i nadzor nad funkcionisanjem strukovnih regulatornih tijela (komora) Ognjen Delić.

Iz pojedinih ordinacija Vijestima je prethodnih dana saopšteno da će od ponedjeljka obustaviti pružanje usluga osiguranicima Fonda.

Skupština Stomatološke komore saopštila je prethodno da kreću u pregovore za povećanje budžeta, najavljujući generalni štrajk ukoliko njihovi zahtjevi ne budu prihvaćeni.

Predsjednica Skupštine Stomatološke komore Jelena Bulajić rekla je da, osim povećanja budžeta, zahtijevaju uvođenje fiksne fakture na osnovu broja pacijenata, usklađivanje cijene sa uslugom (koliko se uradi, toliko da bude plaćeno), ograničavanje broja pacijenata do 1,2 hiljade i da se preispitaju obaveze na pripravnost i dežurstva.

Mogućnost generalnog štrajka najavljena je još prije desetak dana i to zbog toga što država stomatolozima nije isplatila novac za pružene stomatološke usluge u decembru prošle godine i najave da će finansijska izdvajanja iz državnog budžeta za njihove usluge biti smanjena.

Iz Fonda su tada kazali da su sredstva za januar umanjena zbog privremenog finansiranja, ali i da je budžet za ovu godinu za stomatologije umanjen sa prošlogodišnjih šest miliona na 5,6 miliona EUR odlukom Ministarstva finansija, uprkos njihovim naporima.

