Skupština konstatovala prestanak funkcije Šćepanoviću

Podgorica, (MINA) – Skupština Crne Gore konstatovala je na današnjoj sjednici prestanak funkcije sudiji Ustavnog suda Budimiru Šćepanoviću.

Potpredsjednik Skupštine Mirsad Nurković kazao je da je Ustavni odbor predložio parlamentu da konstatuje prestanak funkcije Šćepanoviću zbog sticanja uslova za odlazak u starosnu penziju.

„Saglasno navedenom, Skupština konstatuje prestanak funkcije Šćepanoviću, zbog ispunjavanja uslova za starosnu penziju“, naveo je Nurković.

Prošle godine je penzionisan i sudija Milorad Gogić, dok je krajem decembra, odlukom većine, prestala funkcija Dragani Đuranović, o čemu se čeka izjašnjenje Venecijanske komisije (VK).

Ni za jedno od sudija nije izabrana zamjena, pa Ustavni sud sada radi sa četvoro sudija.

Predsjednik države Jakov Milatović nedavno je uputio Skupštini predlog da se za sudiju Ustavnog suda izabere Mirjana Vučinić, ali ta tačka još nije stigla na dnevni red.

Predsjednica Ustavnog odbora Jelena Božović kazala je da će to skupštinsko tijelo održati sjednicu posvećenu izboru sudija Ustavnog suda odmah nakon dobijenog mišljenja VK o pravnom sporu koji je nastao nakon konstatovanja prestanka mandata Đuranović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS