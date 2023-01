Skraćenja mandata nema bez dogovora 41 poslanika parlamentarne većine

Podgorica, (MINA) – Demokratska Crna Gora neće skraćivati mandat Skupštini bez prethodnog dogovora 41 poslanika partija koje su osvojile većinu na izborima 30. avgusta 2020, poručeno je iz te stranke.

Jedan od lidera Demokratskog fronta (DF) Milan Knežević danas je kazao da je DF spreman da sa Demokratama inicira vanredno zasijedanje parlamenta radi ponovnog izglasavanja Zakona o lokalnoj samoupravi, ali traži da prva tačka sjednice bude skraćenje mandata Skupštini.

Poslanik i generalni sekretar Demokrata Boris Bogdanović je Televiziji Crne Gore rekao da je stav Demokrata jasan i baziran na sporazumu izborne parlamentarne većine, koji nalaže da skraćenja mandata nema bez dogovora 41 poslanika izborne parlamentarne većine.

“Koliko vidim, tog dogovora nema. Do tada, oni koji žele skraćenje mandata Skupštine, neka to i realizuju jer za tako nešto, saglasno javno saopštenim stavovima, imaju više nego dovoljan broj poslanika”, kazao je Bogdanović, prenosi portal RTCG.

On je naveo da je tranzicija vlasti sa gubitnika na pobjednike izbora u Podgorici i Pljevljima izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi potpuno odvojen proces od skraćenja mandata Skupštini.

Kako je saopštio, Demokrate mogu razumjeti da njihove kolege čekaju jasan stav jednog od lidera pokreta Evropa sad Jakova Milatovića da li podržava takav način razrješenja političke krize u Podgorici i ponovno izglasavanje Zakona.

“Ali ne možemo razumjeti kakva je veza između razrješenja opstrukcije predaje vlasti u Podgorici i Pljevljima i skraćenja mandata državnog parlamenta, odnosno uslovljavanja prvog sa drugim”, kazao je Bogdanović.

