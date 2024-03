Škole pokretačka snaga demokratije

Podgorica, (MINA) – Škole su pokretačka snaga demokratije, poručili su prosvjetni radnici iz regiona na konferenciji koja je danas održana u Herceg Novom, u okviru zajedničkog projekta Evropske unije (EU) i Savjeta Evrope (SE).

Iz Programske kancelarije SE u Podgorici saopšteno je da su na konferenciji pod nazivom Škole kao pokretačka snaga demokratije učestvovali prosvjetari iz Bosne i Hercegovine, Sjeverne Makedonije, Crne Gore i Srbije, u nastojanju da podstaknu demokratsko obrazovanje u cijelom regionu.

„Konferencija je pružila platformu za razmjenu regionalnih iskustava o podsticanju okruženja pogodnog za demokratiju, kao i o transparentnosti i integritetu u školama“, kaže se u saopštenju.

Ministarka prosvjete, nauke i inovacija Anđela Jakšić Stojanović istakla je da obrazovanje služi tome da mlade nauči vrijednostima koje će im omogućiti da postanu ljudi koji će sjutra biti nosioci promjena u društvu.

„Pozivam sve aktere u obrazovanju – donosioce odluka, direktore škola, prosvjetne radnike, nastavnike, roditelje, lokalne zajednice, nevladine organizacije, da zajednički intenzivno radimo na stvaranju ambijenta u školama na način da istinski postanu bastion demokratije, etike i znanja“, navela je ona.

Šefica Programske kancelarije SE u Podgorici, Lejla Dervišagić, naglasila je da je saradnja između EU i SE važna kako bi se obezbijedio efikasan, jednak i inkluzivan pristup redovnom kvalitetnom obrazovanju za sve.

Šefica jedinice u Odsjeku za obrazovanje SE, Vesna Atanasova, kazala je da je ta organizacija u najboljem položaju da predvodi taku vrstu regionalnih skupova, zbog dugogodišnjeg i bogatog iskustva u promovisanju različitosti na Balkanu.

„U jeku ovih burnih vremena, imperativ je da se ujedinimo kako bismo pružili odgovarajuće i kohezivne odgovore na svakodnevne globalne izazove, koji predstavljaju prijetnju našim društvima“, rekla je Atanasova.

Savjet je, kako je poručila, spreman da pomogne državama i prosvjetnim radnicima u zajedničkom rješavanju tih problema.

Iz Programske kancelarije SE u Podgorici kazali su da je konferencija okupila oko 80 učesnika, uglavnom predstavnika osnovnih i srednjih škola, kao i relevantnih institucija i organizacija iz zemalja Zapadnog Balkana.

Projekat „Kvalitetno obrazovanje za sve“je dio zajedničkog programa EU i SE „Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku“.

Konferenciju je djelimično podržao projekat na temu obrazovanja, koji je finansirala Njemačka.

