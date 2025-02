Sjutra višesatna blokada ispred Vlade

Podgorica, (MINA) – Neformalna grupa studenata “Kamo Śutra?“ organizovaće sjutra višesatnu blokadu ispred zgrade Vlade u Podgorici, zbog neispunjenih zahtjeva povodom tragedije na Cetinju u kojoj je ubijeno 13 osoba.

Studenti su pozvali građane iz svih gradova Crne Gore na zajedničku blokadu od 11 do 17 sati i 26 minuta.

Milo Perović iz grupe “Kamo Śutra?“ kazao je da će blokada početi u 11 sati, kako bi bukom remeteli održavanje sjednice Vlade.

„Mi smo tu da pravimo buku i da ometamo tu sjednicu, da djelujemo građanski neposlušno u dostojanstvenim okvirima“, rekao je Perović agenciji MINA.

On je kazao da očekuje da će sjutrašnja blokada proći mirno, kao i prethodna okupljanja.

„Do sada nije bilo incidenata, ne vidim zašto bi se sad to desilo, jer nijesmo promijenili karakter preko noći. Zna se na koji način želimo da mijenjamo stvari“, istakao je Perović.

Kako je rekao, prijavili su protest i u razgovoru sa policijom objasnili šta planiraju za sjutra.

Perović je kazao da očekuje da na blokadu dođu ljudi iz cijele Crne Gore.

On je istakao da su studenti bili na blokadama sa građanima u Nikšiću, Kotoru i na Cetinju, gdje su im ljudi pružili podršku i kazali da će doći na blokadu ispred zgrade Vlade.

„Očekujem da će ljudi iz cijele Crne Gore, u manjem ili većem broju, doći sjutra na blokadu“, dodao je Perović.

Neformalna grupa studenata “Kamo Śutra?“ organizovala je prošle sedmice blokade saobraćajnica u Podgorici, dok su građani samoinicijativno organizovali blokade u više drugih gradova.

Studenti, povodom tragedije na Cetinju, traže smjenu ministra unutrašnjih poslova Danila Šaranovića i potpredsjednika Vlade za bezbjednost i odbranu Alekse Bečića.

Oni zahtijevaju i proaktivno djelovanje nadležnih institucija po pitanju predmeta posjedovanja oružja, reformu sistema funkcionisanja policijskih struktura, povratak građanskog obrazovanja kao obaveznog predmeta u školama, kao i poboljšanje institucionalnog pristupa brizi o mentalnom zdravlju.

