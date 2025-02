Sjutra u Skupštini o prevencije raka grlića materice

Podgorica, (MINA) – Predavanje povodom Evropske nedjelje prevencije raka grlića materice, a u cilju podizanja svijesti i opšte informisanosti o značaju prevencije i redovnim ljekarskim pregledima, biće održavno sjutra u Skupštini Crne Gore.

Kako su kazali iz Parlamenta, o toj važnoj temi govoriće direktorica Instituta za onkologiju Sanja Lekić.

„Skupština u saradnji sa Institutom za onkologiju nastoji da poruku o važnosti prevencije raka grlića materice prenese širokom auditorijumu podizanjem svijesti o značaju redovnih preventivnih pregleda, ranog otkrivanja i vakcinacije protiv HPV-a“, kaže se u saopštenju.

